El martes 6 de mayo quedará marcado como el día en el que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló en contra del León.

El organismo que se encarga de mediar disputas en torno al deporte internacional estuvo de acuerdo con la decisión de la FIFA de excluir a La Fiera del Mundial de Clubes 2025.

De esta manera, el conjunto esmeralda se perdió la oportunidad de viajar a Estados Unidos para participar en el nuevo formato del Mundialito.

El lugar que dejó vacante el León será ocupado por el América o por Los Ángeles FC de la Major League Soccer (MLS), gracias a que el máximo organismo de la FIFA decidió invitarlos a disputar un partido eliminatorio en sede neutral para definir al equipo número 32.

Sin embargo, la determinación de la FIFA no dejó satisfecho a cierto sector de los aficionados del futbol y de los medios de comunicación que considera que existen teorías de conspiración por culpa del América y de Televisa.

¿Cómo reventó David Faitelson a un excompañero de ESPN por culpa del América y de Televisa?

David Faitelson no se quedó callado y salió en defensa de las Águilas y de la televisora de Chapultepec, con un contundente mensaje en sus redes sociales.

“Ya empiezo a leer a algunos tontitos sobre que la decisión del TAS estuvo influenciada por una campaña televisiva para llevar al América en lugar del León al Mundial de Clubes. Esa es una mentira rotunda. ¿Ahora resulta que Televisa manda en el TAS? No jodan. No tienen idea de lo que es el TAS. Dejen de comprar mentiras. Yo las compré durante casi 40 años. No es bueno ni para su salud ni para su dignidad…”, sentenció.

Ya empiezo a leer a algunos tontitos sobre que la decisión del TAS estuvo influenciado por una campaña televisiva para llevar al América en lugar del León al Mundial de Clubes.

Esa es una mentira rotunda.

¿Ahora resulta que Televisa manda en el TAS? No jodan.

No tienen idea de lo… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) May 6, 2025

De inmediato, el periodista deportivo de TUDN recibió varios comentarios en su contra por sus palabras, pero las palabras de un excompañero de ESPN fueron las que más molestia le causaron.

“¿No pensar como tú es ser tontito? ¿No eres tú un defensor de la libre expresión y pensamiento? Como tú mismo sostuviste tanto tiempo, no puedes opinar del América porque cobras en la misma ventanilla El discurso que hoy criticas es el mismo que vendiste durante 40 años”, cuestionó Marcelino Fernández a través de X (antes Twitter).

¿No pensar como tú es ser “tontito”?



¿No eres tú un defensor de la libre expresión y pensamiento?



Como tú mismo sostuviste tanto tiempo, no puedes opinar del América porque cobras en la misma ventanilla



El discurso que hoy criticas es el mismo que vendiste durante 40 años https://t.co/mR9EFN7zKW — Marcelino Fdz del C (@marcelinofc) May 6, 2025

Por lo que David Faitelson no se guardó nada y reventó con todo al integrante de El Líder Mundial en Deportes, por tratar de defender al América y a Televisa luego de la resolución del TAS y la decisión de la FIFA de organizar un partido para definir al último invitado al Mundial de Clubes 2025.

“Marcelino: ¿qué tiene que ver la libre expresión con decir cosas poco inteligentes? Y bueno, mira, si crees que yo no deba opinar del América porque no tengo credibilidad para hacerlo, pues es tú problema. Yo la verdad no pienso perder demasiado el tiempo con un reportero tan intrascendente como tú. Además, yo sé bien quién está detrás de ti. Saludos. Y te deseo una maravillosa vida…”, publicó David Faitelson.