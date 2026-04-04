Fiel a su estilo, el pasado “Viernes Botanero” dejó un momento curioso. El narrador cometió un error durante la transmisión del partido entre Puebla y Juárez, al dar por terminado el encuentro antes de que sonara el silbatazo final.

Esto sucedió porque, durante el duelo, hubo una pausa por una demarcación del silbante en el minuto noventa y nueve. Mientras esto ocurría, la producción de TV Azteca mandó el cintillo final del partido, razón por la que el “Warrior” comenzó a despedir la transmisión.

“Acá terminó por fin el encuentro. Uno a uno, señoras y señores, empate entre el Puebla y los Bravos”, narró Guerrero… Hasta que el periodista deportivo David Medrano lo interrumpió con un “Esperate. No ha acabado”.

Inmediatamente, el momento se viralizó en redes sociales, correspondiente a la treceava fecha del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Lee también

¿Qué partidos se transmitirán en el próximo Viernes Botanero?

Viernes, 10 de abril

  • Puebla vs León | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y TV Azteca.
  • Juárez vs Tijuana | 21:06 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y TV Azteca.

Lee también

Carlos Guerrero, Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX y David Medrano en transmisión - Foto: Imago7
Carlos Guerrero, Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX y David Medrano en transmisión - Foto: Imago7

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Revelan el motivo que causó que un aficionado perdiera la vida y dejara decenas de heridos en Perú

Lo viral

Revelan el motivo que causó que un aficionado perdiera la vida y dejara decenas de heridos en Perú
El curioso error de Carlos Guerrero en el Viernes Botanero; esto le pasó al "Warrior"

Lo viral

El curioso error de Carlos Guerrero en el Viernes Botanero; esto le pasó al "Warrior"