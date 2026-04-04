El curioso error de Carlos Guerrero en el Viernes Botanero; esto le pasó al "Warrior"

Fiel a su estilo, el pasado “Viernes Botanero” dejó un momento curioso. El narrador Carlos Guerrero cometió un error durante la transmisión del partido entre Puebla y Juárez, al dar por terminado el encuentro antes de que sonara el silbatazo final.

Esto sucedió porque, durante el duelo, hubo una pausa por una demarcación del silbante en el minuto noventa y nueve. Mientras esto ocurría, la producción de TV Azteca mandó el cintillo final del partido, razón por la que el “Warrior” comenzó a despedir la transmisión.

“Acá terminó por fin el encuentro. Uno a uno, señoras y señores, empate entre el Puebla y los Bravos”, narró Guerrero… Hasta que el periodista deportivo David Medrano lo interrumpió con un “Esperate. No ha acabado”.

Inmediatamente, el momento se viralizó en redes sociales, correspondiente a la treceava fecha del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

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"Perate no ha acabado wey" JAJAJAJJAJA

El Warrior ya andaba terminando el partido pic.twitter.com/tmkX3uqT0N — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) April 4, 2026

¿Qué partidos se transmitirán en el próximo Viernes Botanero?

Viernes, 10 de abril

Puebla vs León | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y TV Azteca .

vs | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de y . Juárez vs Tijuana | 21:06 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y TV Azteca.

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