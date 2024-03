VIDEO: El Director Técnico que corrieron de Tecos por no alinear al 'Cheto' Leaño

¿Se acuerdan de Rubén Omar Romano? Pues el estratega apareció nuevamente, pero ahora frente a las cámaras de Caliente TV para hacer una impactante revelación en su etapa como DT de los Tecos.

El director argentino confesó que lo corrieron del equipo por no alinear al ‘Cheto’ Leaño, hijo del propietario del club; la petición se la hizo previo a un partido frente a los Rayados de Monterrey, a la cual se negó.

“Faltaban dos fechas para que terminara el torneo y en Monterrey recibo una llamada y me dicen que tiene que jugar a fuerzas (‘Cheto’ Leaño), le dije que no y que si no me corrían, la realidad es que no podía presentarme ante los jugadores poniendo a jugador que en la mañana no jugó, nadie te tiene que imponer nada”, declaró.

Sin embargo, mencionó que el ‘Cheto’ es una persona extraordinaria y a la cual exime de toda responsabilidad en estas imposiciones.

“El chico un fenómeno, ‘Cheto’ Leaño un fenómeno, el pibe espectacular, pero claro, el papá era el dueño del balón”, finalizó.

