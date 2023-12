Rocky es una de las sagas cinematográficas enfocadas el deporte más exitosa en la historia de Hollywood. La serie de películas protagonizadas por Sylvester Stallone ha pasado de generación en generación inspirando y llenando de emociones a fanáticos de todas las edades.

Basada en un boxeador con raíces italianas, que vive en Philadelphia, Estados Unidos, la saga protagoniza momentos donde Rocky sufre caídas en la lona y en la vida, pero siempre se superpone a la adversidad.

Lee también Aseguran que David Benavidez ya le puede ganar al Canelo Álvarez

Ahora, la saga ha regalado un momento épico, con un pequeño fanático del mítico 'Semental Italiano', reviviendo una escena icónica de la última película de la serie de largometrajes, donde le aconseja a su hijo.

"Te diré algo que ya sabes; el mundo no es un arcoíris y nubes rosas, es un mundo malo y muy salvaje y no importa que tan rudo seas: te pondrá de rodillas y te dejara así permanentemente si lo dejas, ni tu, ni yo, ni nadie golpeara tan duro como la vida, pero no importa que tan duro lo hagas importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando?!Así es como se gana!", dicta el mensaje de Rocky que revivieron el fanático y Stallone.

Un pequeño fan de Rocky Balboa se encontró a Sylvester Stallone en Philadelphia ¿Qué hizo? Recitó una secuencia de la mítica saga. El cine y el deporte suelen regalar joyas que nos inspiran y se trasladan de generación en generación ❤️🥊📽️pic.twitter.com/tKtUh2Cs37 — VarskySports (@VarskySports) December 5, 2023

Ante la expectación del público, los que se encontraban observando la escena culminaron con un aplauso lleno de emotividad, con un Stallone que abrazó al niño al revivir su escena en Rocky.