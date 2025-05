En una reciente entrevista en el podcast 'El RePortero', conducido por el exfutbolista Yosgart Gutiérrez, el comunicador y comediante Juan Pablo Fernández, hijo del periodista José Ramón Fernández, desató controversia al hablar sobre Álvaro Morales, comentarista deportivo de ESPN.

El hijo de 'Joserra' no escatimó en críticas hacia el estilo de Morales frente a las cámaras, calificándolo de “payaso” y “bufoncillo” por su manera de abordar los temas deportivos, especialmente su postura como crítico de equipos como Chivas y Pumas, su rechazo a Lionel Messi y su "supuesta" constante alabanza al América.

¿Qué fue lo que dijo Juan Pablo Fernández sobre Álvaro Morales?

"Me llevo bien (con Álvaro Morales) fuera del aire, pero dentro del aire a mí me caga lo que hace, la neta, ca... Es la antítesis de todo lo que me enseñaron en la escuela de mi jefe (José Ramón Fernández). Es un 'showman', es un clown, un payaso. Si lo ves esto, Álvaro, no te lo digo con mala leche. Pero pues te ha funcionado eso, ser el bufoncillo, el que se ríe de todo y se pu... a todo mundo", comenzó diciendo Juan Pablo.

Según él, Morales basa su fórmula en seis temas recurrentes: criticar a Pumas, Chivas, Messi y Memo Ochoa, mientras alaba a Cristiano Ronaldo y al América.

"Nada más sale de seis temas: pu... a Pumas, Chivas, Messi, reputear a Memo Ochoa porque lo bloqueó de Twitter, alabar a Cristiano y alabar al América. Y eso le ha funcionado", dijo.

Esta estrategia, aunque efectiva para generar atención, ha cansado a los televidentes, según Fernández, quien afirmó que “la gente consume mierda” al seguir este tipo de contenido.

"Que es lo peor, a la gente pues le gusta la mierda y consume mierda", mencionó al agregar que a pesar de todo eso no genera gran rating a la televisora, pues señaló que los programas deportivos, no solo de ESPN sino también de otras cadenas como Fox Sports, han perdido audiencia.

“He visto los números y no los ve casi nadie, si acaso 50 mil personas. El rating está por los suelos porque la gente se hartó de esa fórmula”, aseguró.

Otro de los temas dentro de la charla fue la revelación de Fernández sobre la supuesta preferencia de Morales por el América, equipo al que defiende fervientemente en pantalla.

"(Álvaro) No le va a américa, no se lo crean, es algo mercadológico lo que hace, es puro marketing. O sea, se cambió a América para hacer ruido, para llamar la atención y le va a Cruz Azul, pero se cambió a América para hacer ruido, mediáticamente. Y le funcionó, entonces, el güey sí conoce su 'business'. No me gusta lo que hace, y es un 'clown', es un payasito de la tele, pero pues le ha funcionado".

Finalmente, Fernández criticó las constantes embates de Morales hacia Lionel Messi, a quien considera “el mejor futbolista de la historia”.

"Lo de Messi ya es ridículo, O sea, ¿cómo vas a criticar a Messi? Es el mejor futbolista de la historia, Messi, que más títulos ha ganado. O sea, el tipo es el mejor asistidor en la historia, va a superar a Cristiano en goles. Es campeón del mundo, bicampeón de Copa América, MVP en todos esos eventos. Es el mejor futbolista de la historia. ”, dijo.