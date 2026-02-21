Christian Martinoli, uno de los narradores más queridos del futbol mexicano, ha sido figura central en las transmisiones de TV Azteca durante años, y se ha caracterizado por su estilo apasionado, frases memorables y su dupla inseparable con Luis García en los "Viernes Botaneros".

En la actualidad del Clausura 2026, su presencia frente a los micrófonos ha sido intermitente al inicio del torneo, lo que generó gran expectativa entre los aficionados.

A sus más de 25 años de trayectoria en la televisora del Ajusco, Martinoli es una voz indispensable para millones de seguidores que valoran su forma única de narrar los partidos de la Liga MX.

Durante las primeras jornadas del Clausura 2026, Christian Martinoli se ausentó de algunas transmisiones de TV Azteca, incluyendo algunos partidos estelares y hasta un encuentro amistoso de la Selección Mexicana.

Esta falta repentina, que se extendió por alrededor de dos semanas, provocó especulaciones y preocupación en redes sociales y medios deportivos. Aunque inicialmente se habló de un simple malestar estomacal, reportes posteriores indicaron que se trató de un problema de salud más persistente, relacionado con una bacteria en el estómago que le causaba síntomas como náuseas, diarrea y malestar general, lo que lo obligó a guardar reposo y no poder cumplir con sus compromisos al micrófono.

La televisora TV Azteca mantuvo inicialmente un perfil bajo sobre la situación, pero finalmente este fin de semana rompió el silencio y lo anunció para la narración de un partido de la Jornada 7.

¿Cómo fue la bienvenida que le dio David Faitelson a Christian Martinoli?

El tan esperado regreso de Christian Martinoli se concretó en el partido correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026, específicamente en el duelo entre Puebla y América disputado en el Estadio Cuauhtémoc este el viernes 20 de febrero.

Como parte de los "Viernes Botaneros", Martinoli retomó su lugar en la narración junto a Luis García.

Este retorno fue celebrado ampliamente por los fanáticos del futbol mexicano y algunos de sus compañeros. Tras su reaparición en la transmisión del Puebla vs América, su excompañero y colega David Faitelson le dio una cálida bienvenida en redes sociales.

"Qué bueno escuchar de regreso en las transmisiones a @martinolimx… Lo extrañábamos", escribió el comentarista de TUDN.