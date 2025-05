Fox Sports México ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos meses. Sin embargo, no han sido temas positivos, ya que la televisora atraviesa severos problemas y han estado perdiendo los derechos de transmisión de mucho del contenido que ofrecían en sus canales.

Desde partidos de Liga MX, Concacaf y hasta la Premier League, los espectadores se han quedado sin opciones para disfrutar de esos partidos. No obstante, uno de los que más les ha dolido es Fórmula 1, que a partir del GP Miami ya no pudieron ver.

¿Por qué Fox Sports no trasmitió el GP de Miami?

Semanas atrás trascendió que Fox Sports solamente tenía los derechos de transmisión de las primeras seis carreras de la temporada 2025 de la Fórmula 1, por lo que sería el GP Emilia Romagna el que ya no saldría por sus canales.

No obstante, muchos aficionados del deporte motor pegaron el grito al cielo cuando encendieron sus televisores y en dicha cadena no estaban pasando las prácticas del Gran Premio de Barcelona.

Fox Sports tiene anunciada la transmisión de la carrera del domingo en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Foto: Especial

Cabe destacar que en sus redes sociales y diversas emisiones estuvieron anunciando la competencia en suelo catalán, aunque no lo hicieron. Se cree que para las qualys sea lo mismo y la carrera del domingo de momento es una incógnita.

Ignacio Suárez, reconocido periodista mexicano, reveló los motivos por los que Fox Sports México no transmitió la competencia en el GP de Miami. Todo se debió a que si la televisora deseaba el paquete de otras seis carreras, debían desembolsar 1.5 millones de dólares, algo que no sucedió.

“Fuentes de la F1 me corrigen, la fecha para que Grupo Lauman pagara 1.5 millones de dólares para renovar otras seis carreras de la T2025 vencía el pasado 30 de abril (no mayo). Hoy en las señales de Fox Sports México NO están transmitiendo las pruebas del #GPMiami. Si no cayó el pago, es posible que NO sean transmitidas”, comentó el Fantasma Suárez.