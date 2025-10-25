El segundo día de actividades recibió una gran cantidad de aficionados en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como aviso de la gran fiesta que se vivirá este domingo en la carrera del décimo aniversario del Gran Premio de México.

Dentro de la multitud, hubo algunos invitados especiales como Brian Rodríguez, Alan Cervantes, Israel Reyes, Nicki Hernández, Karen Luna y Sandra Paños, jugadores del equipo varonil y femenil del América, que aprovecharon el día libre para asistir a la última práctica libre de la jornada y la clasificación.

Sin embargo, antes de ver a los mejores pilotos del mundo entrar en acción, convivieron con distintos pilotos, a quienes les regalaron camisetas del equipo americanista con sus nombres. Primero, lo hicieron con Max Verstappen, tetracampeón del mundo con Red Bull.

Max Verstappen presumió la playera que le regalaron los jugadores del América. Foto: Club América

Después, fueron con Liam Lawson e Isack Hadjar, pilotos de Racing Bulls. Como si se trata de un partido de futbol, intercambiaron camisetas. Lawson y Hadjar recibieron jerseys del América, y los jugadores tomaron una de la escudería.

Hace unos días, los pilotos de Racing Bulls imitaron los festejos de gol de Brian Rodríguez y Bruna Vilamala, por lo que la afición azulcrema comenzó a desearles éxito este fin de semana en México.