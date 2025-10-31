A su corta edad (15 años), Cristiano Ronaldo Jr. sacudió las redes sociales recientemente con una foto publicada donde posaba recargado en su nueva compra, un Lamborghini de lujo.

Más específicamente, un Lamborghini Urus SUV blanco, un vehículo superdeportivo y de los más lujosos del mercado de hoy en día. Con esta compra, el hijo de Cristiano Ronaldo, muestra el estilo de vida ostentoso que lleva desde tempanara edad.

Lee también Kylian Mbappé se unió a una lista histórica en el Real Madrid que fue inaugurada por Hugo Sánchez

¿Cuánto cuesta el carro del hijo de Cristiano Ronaldo?

Calificado como un “vehículo utilitario superdeportivo”, cuenta con un motor biturbo V8 de 4 litros con turbocompresor, que le permite combinar potencia y lujo en un mismo auto. Su valor de mercado estaría entre los 241,843 y 273,880 dólares, es decir, entre 4 millones 485 y 5 millones 79 mil 624 pesos mexicanos.

Cristiano Jr. con su nuevo carro Foto: Especial

No es sorpresa ver a Cristiano Jr. con este tipo de lujos, pues a su padre, CR7, se le ha visto en diversas ocasiones con autos de lujo, e incluso él mismo se ha declarado fan de los carros deportivos.

Cristiano Ronaldo Jr. debuta con la Selección de Portugal

Además de su vida personal, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo continúa con su camino en el futbol. Recientemente incluso debutó con la selección de Portugal Sub-16.

Cristiano Júnior, extremo de 15 años de edad, solo entró en el campo en el minuto 90, cuando el marcador favorecía a los portugueses tras los goles de Samuel Tavares y Rafael Cabral, canterano del Sporting -donde se formó el propio Cristiano- y del Braga, respectivamente.

Además, evidentemente entrena y juega con su respectiva categoría en Arabia Saudita, con el Al-Nassr.

El heredero de Cristiano Ronaldo se despachó con par de anotaciones en la victoria de Portugal | FOTOS: Especial

Lee también Christian Martinoli le contó a Mauricio Ymay cómo fue conocer al novio de su hija: "Le quería meter una cachetada"