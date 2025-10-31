Hugo Sánchez es uno de los mejores futbolistas que ha tenido México, y mucho es gracias al gran papel que tuvo en sus años en el futbol de Europa, específicamente en el Real Madrid.

El exdelantero marcó un antes y un después en el futbol mexicano, al ser cinco veces pichichi de la liga de España, y ganador de la Bota de Oro, que premia al máximo goleador de la temporada entre las ligas del viejo continente.

Kylian Mbappé sigue los pasos de Hugo Sánchez

Con su reciente obtención de este galardón, Kylian Mbappé se unió a la lista de jugadores del Real Madrid que han sido acreedores de la Bota de Oro. ¿Los otros? Cristiano Ronaldo y Hugo Sánchez.

Kylian Mbappé: Bota de Oro 2024–2025. ⭐️🇫🇷 pic.twitter.com/QoVZM9dUYu — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) October 31, 2025

En el caso de el astro portugués. le ganó tres veces: en la temporada 2010/11, 2013/14 y 2014/15. Mientras que 'Hugol' se consagró en la temporada 1989/90.

Esto pone en dimensión lo que fue Hugo Sánchez para el Real Madrid en esa época. Ningún delantero en el mundo metió más goles que el en esa temporada en la casa blanca.

Y no sólo eso, sino que además, todos los goles (31) anotados por el mexicano en aquella campaña, fueron al primer toque, o de primera intención.

Hugo Sánchez, durante un partido del futbol español ante el Barcelona. FOTO: Instagram Hugo Sánchez

