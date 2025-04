El Real Madrid fue sorprendido por el Barcelona en la final de la Copa del Rey 2025, disputada el sábado pasado.

Los merengues dejaron escapar la ventaja que tenían en el marcador y se vieron superados por los blaugranas sobre la cancha del estadio La Cartuja.

Luego de que el empate (2-2) se mantuviera a lo largo de los 90 minutos reglamentarios, los tiempos extra se hicieron presente en Sevilla.

Cuando todo parecía indicar que el campeón se definiría en la tanda de penaltis, en el minuto 116 apareció Jules Koundé para cambiar el destino.

Con la anotación del lateral derecho francés, el Barcelona conquistó su trofeo copero número 32 para seguirse alejando como el máximo ganador en la historia.

Una de las figuras de la final de la Copa del Rey fue el extremo español de los dirigidos por Hans-Dieter Flick, de tan solo 17 años.

¿Qué dijo el hijo de José Ramón Fernández sobre su padre?

Luego del título blaugrana, el hijo de José Ramón Fernández salió en defensa de Lamine Yamal por un comentario que hicieron en su contra por su comportamiento.

“Ardillas nivel Madrid, son como los americanistas, no saben ni ganar y mucho menos perder”, sentenció Juan Pablo en sus redes sociales.

De inmediato, un usuario en X (antes Twitter) cuestionó al conductor y comediante por defender al conjunto culé, a pesar de que su padre es un apasionado del Real Madrid.

“Hey JP, ¿corres el riesgo de no heredar nada de tu señor padre, el más madridista y tú le vas al Barcelona?”, le preguntó directamente.

Ante el cuestionamiento, el hijo de José Ramón Fernández no dudó en responder, pero sorprendió al “lanzarse” un dardo a su papá.

“Jajajaja, no, le voy al Racing de Santander chaval. Y bueno, no he recibido un quinto de mi padre desde hace 25 años, a pesar de lo que piensan muchos envidiosos y resentidos”, señaló Juan Pablo.

Es una realidad que el hijo de Joserra no publicó su mensaje como una crítica para su padre, pero sí aprovechó para dejarles un recadito a los que piensan que todavía recibe dinero de su parte.