León jugó hace unas horas en la cancha del Estadio Jalisco, inmueble en el que visitaron al Atlas, en un juego lleno de intensidad que terminó con victoria (2-0) para los locales.

El resultado, que significó una gran alegría para la afición tapatía, fue un fuerte golpe para el proyecto de Ignacio Ambriz, entrenador de la Fiera, quien desde su llegada al banquillo esmeralda no ha logrado encontrar la mejor versión del equipo.

Una muestra de esos malestares quedó clara en la parte complementaria, al tomar la decisión de sustituir a James Rodríguez, estrella del equipo que no estaba teniendo su mejor partido.

El movimiento, que generó sorpresa en el exjugador del Real Madrid, quedó evidenciado al ver su número en el marcador electrónico y salir del campo, rechazando el contacto con su entrenador.

En imágenes compartidas en redes sociales, se ve a Rodríguez ignorar totalmente a Ambriz, quien poco pudo hacer para cambiar la situación y buscar recuperar unidades.

La siguiente prueba para León no será sencilla: recibirá en casa al Club América, equipo que llegará con bajas por lesión, pero motivado por regresar al triunfo luego de su victoria (2-1) ante Puebla.