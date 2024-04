El portero de Tigres, Nahuel Guzmán, recibió un castigo por parte de la Comisión Disciplinaria luego de apuntar con un láser a su compatriota, Esteban Andrada.

Tras su actitud en el Clásico Regio contra Monterrey, el multicampeón con los Felinos fue sancionado con 11 partidos de suspensión, una multa económica y horas de labor social.

Sin embargo, la sanción que se ganó el arquero argentino no terminó siendo aceptada por cierto sector de los medios de comunicación.

Javier Alarcón fue uno de los periodistas deportivos que criticaron fuertemente el comunicado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“El mismo choro de siempre. No se meten con los vetos, no se meten con los puntos. Siguen haciéndose guajes. Las barras no pueden ir de visitar y ahí están. Es un sinsentido y una simulación”, sentenció.

El actual integrante de ESPN aprovechó para mandarle un contundente mensaje al presidente de la FMF durante un debate en la mesa de Futbol Picante.

“Era una gran oportunidad para que Juan Carlos Rodríguez trascendiera como comisionado, en este momento tenía que aparecer con el protagonismo y con la calidad moral que requiere la industria”, manifestó.