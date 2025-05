Tanto José Ramón Fernández, como Hugo Sánchez, son dos de los personajes más conocidos y respetados en México. Claro, ambos en su rubro, evidentemente.

Pues ambos brindaron un momento particular donde hubo una seria discusión en una participación en Futbol Picante, programa de ESPN, por un controversial pensamiento que compartió el periodista sobre 'Hugol'.

¿Qué dijo José Ramón Fernández en Futbol Picante?

La dinámica de aquella emisión era de ordenar a los futbolistas mexicanos según su rendimiento en la historia del futbol europeo. Y tanto, José Ramón, Rafa Puente, Roberto Gómez Junco y el mismo Hugo, pusieron al pentapichichi como el número uno.

Sin embargo, ante unos pequeños halagos de Joserra al exjugador del Real Madrid, Hugo procedió a decir: "Antes no decías eso, José Ramón, como has cambiado".

Ahí fue cuando vino la respuesta en un tono retador del conductor del programa. "No me queda otra, no hay muchos", dijo José Ramón. "Si estuviera Pelé o Maradona otra cosa sería", agregó.

A lo que el exgoleador de la Liga Española, no respondió a la provocación, sino que agradeció la comparación que se le hizo con las dos leyendas del futbol mundial.

Luego de la pequeña disputa entre Hugo Sánchez y José Ramón, el resto de los protagonistas coincidieron que el número tres le corresponde a Javier Hernández por su paso en el Manchester United y el Real Madrid.

Rendimiento de Hugo Sánchez en Europa

Los números que registró Hugo en el Viejo Continente, son algo que a día de hoy, parece inalcanzable para algún delantero tricolor. Que son los siguientes.

Tuvo tres periodos en el futbol de Europa, que fueron: 1981-1992, 1993-1994 y 1995-1996. Durante estos años, el atacante anotó una plausible cantidad de goles, 313.

Luce difícil que algún delantero mexicano pueda alcanzar o superar esta marca de Hugo Sánchez, sin embargo, ya se verá si un día sucede.

