Chivas y Pumas, desde hace varios años, no han podido hacer valer su etiqueta de ‘grandes’ en el futbol mexicano. Sobre todo los universitarios, quienes suman ya más de una década sin ganar un título.

Es por ello que José Ramón Fernández, fiel a su estilo directo, criticó a ambas instituciones, ya que han tomado muchas decisiones equivocadas que los tienen sumergidor en severas crisis.

¿Qué dijo José Ramón Fernández de Chivas y Pumas?

José Ramón Fernández fue claro: ‘Chivas ya no es grande’. El comentarista de ESPN señaló que ese privilegio sólo lo tienen los equipos que ganan títulos internacionales. Además. Aseguró que el Guadalajara vive de su pasado exitoso a mediados del siglo pasado.

"Es grande en el futbol local por la historia, simplemente por el Campeonísimo, pero eso hace muchos años. Chivas vive del pasado. Jugar contra el América, los jilgueros empiezan a cantar, y le pegan por todos lados, porque Chivas se salió de ese grupo, se fue, sus derechos están en otro lado. Es un equipo, entre paréntesis, de los grandes del futbol mexicano. Los que ganan títulos internacionales esos son los grandes", comentó Joserra.

Pumas atraviesa una severa crisis de falta de resultados en la Liga MX. Foto: Imago7

Pese a que su corazón es azul y oro, eso no impidió que José Ramón también tundiera a los Pumas, equipo que ha dejado de creer en la cantera y va de error en error en la elección de fichajes.

“Los Pumas son un equipo que sufre mucho porque su fisonomía de pertenecer a la UNAM y a un Patronato, que hay que excavar qué es el Patronado", analizó, previo a lanzar una serie de cuestionamientos.

"¿Por qué no consigue los suficientes recursos para montar un equipo sólido o que pelee? ¿Por qué traer un peruano que no juega nada de futbol, chiquitito, chiquitito? ¿Por qué no meter en la cantera a jugadores que valgan la pena? Tiene 300 mil estudiantes la Universidad, ¡hay que jalar al rector como en la época de Guillermo Soberón, hay que involucrarlo! Que sea como en la época de ICA, Gilberto Borja, de Elías Ayub. Ahí era un equipo grande, surtía a los equipos mexicanos y a la Selección Nacional", finalizó José Ramón Fernández.