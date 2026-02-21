José Ramón Fernández inició su carrera en el periodismo deportivo en la década de 1970 en Canal 13 (luego Imevisión y TV Azteca), donde trabajó durante más de tres décadas.

Creó y condujo programas icónicos como DeporTV —el espacio deportivo más longevo de la televisión mexicana—, Los Protagonistas y En Caliente, que marcaron época por su estilo directo, crítico y apasionado.

Lee también Estadio Universitario recibe aval de la FIFA para entrenamientos del Mundial 2026

Después se integró a ESPN, donde participó en Fútbol Picante, Cronómetro y otros programas de la cadena, donde mantuvo su esencia que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Con más de 50 años de trayectoria, narró miles de​ partidos de futbol nacionales e internacionales, y su voz se ha convertido en sinónimo de análisis y opiniones sin filtros en el deporte mexicano, especialmente cuando se trata de ir en contra del América

En cuanto a los mundiales de futbol, Joserra ha cubierto de manera ininterrumpida desde Argentina 1978 hasta Qatar 2022, para sumar 12 Copas del Mundo hasta esa fecha. Actualmente, a sus 79 años, se prepara para su decimotercer Mundial en 2026 (coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá), lo que representa un récord personal único en la historia del periodismo deportivo latinoamericano.

Recientemente, el comentarista deportivo ha dado detalles sobre su retiro de los medios de comunicación y reveló uno de los proyectos que tiene entre manos donde dejará parte de su legado.

¿Qué dijo José Ramón Fernández sobre su eminente retiro de los medios de comunicación?

A sus 79 años, el influyente comunicador reconoció durante una charla con Heriberto Murrieta que su retiro de la televisión y la radio está cada vez más cerca, una decisión que busca tomar antes de que el cuerpo y la mente le exijan parar.

"No, no, hasta que el cuerpo y la mente aguante, te tira. No. Estoy preparando un libro, ya terminado con Grijalbo que se llama 'El Protagonista', ya está terminado, sale finales de febrero, principios de marzo", reveló Fernández a su colega en el programa M/Aquí, de Canal Once.

De esta manera, Joserra tiene pensado irse de los medios con el lanzamiento de este libro que seguramente convendrá gran parte de sus experiencias en el mundo de los Deportes.

"Habla un poco de la trayectoria que he tenido en las 13 Olimpiadas, los 13 Juegos Olímpicos, los mundiales de futbol, DeporTV, En Caliente, Protagonistas, bueno, de toda mi trayectoria más todo lo que he hecho 18, 19 años en ESPN", mencionó.