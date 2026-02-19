Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, aseguró que cree que va a “renovar cuatro años” en su actual cargo, durante una entrevista en ‘Universo Valdano’ de ‘Movistar Plus’ en España, según informó la citada cadena de televisión en una nota de prensa.

"Creo que voy a renovar cuatro años con Brasil. Es un trabajo nuevo, me gusta mucho: análisis, innovación...", explica el técnico, según el comunicado, al exjugador y exentrenador argentino Jorge Valdano, que presenta el citado programa de entrevistas.

Durante la conversación, que se emitirá este viernes en España, Ancelotti también es preguntado por Vinicius.

“Yo lo he hablado con él. Un jugador tiene que respetar al entrenador, a los compañeros. Ha mejorado mucho su actitud en el campo", afirma el también ex técnico del Real Madrid, según la citada nota.

“El Vini que viene aquí es muy distinto al del Real Madrid a nivel humano", añade.