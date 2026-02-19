Este jueves estuvo abultado de mexicanos en acción, quienes tuvieron la oportunidad de defender a sus clubes en la UEFA Europa League y Conference League, aunque los resultados no les favorecieron.

Para empezar, el Celta de Vigo dio un paso hacia octavos de final de la Europa League al ganar 2-1 este jueves en Grecia al PAOK de Salónica. Jorge Sánchez, ex del Cruz Azul, se quedó en la banca.

El capitán del conjunto celeste, Iago Aspas, adelantó a su equipo en el minuto 34, antes de que el delantero sueco Williot Swedberg pusiese la eliminatoria muy de cara con el segundo gol en el minuto 43.

Lee también Brasil reveló cuál selección será su último rival para cerrar su preparación rumbo al Mundial

Alexander Jeremejeff dio esperanzas a los griegos al recortar distancias en el 77'.

El Nottingham Forest, en el debut de su nuevo técnico, el portugués Vitor Pereira, se impuso 3-0 en Estambul al Fenerbahçe con dos goleadores brasileños, Murillo e Igor Jesus. Edson Álvarez sigue fuera de circulación por estar lesionado.

Lee también Estadio Universitario recibe aval de la FIFA para entrenamientos del Mundial 2026

En uno de los duelos a priori más igualados de la noche, el Celtic se estrelló en Glasgow ante el Stuttgart alemán, que lo goleó 4-1. El lateral derecho mexicano, Julián Araújo disputó todo el encuentro.

En la Conference League, Mateo Chávez no logró entrar a la convocatoria del AZ Alkmaar y de esta forma se "salvó" de aparecer en la derrota de su equipo 1-0 frente al FC Noah de Armenia.