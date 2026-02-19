La Selección Mexicana se encuentra en la recta final de su preparación rumbo al Mundial 2026, torneo que coorganiza como anfitriona junto a Estados Unidos y Canadá.

Dirigida por Javier Aguirre, El Tri ya tiene definidos partidos amistosos de alto calibre antes de su debut oficial el 11 de junio en el Estadio Azteca frente a Sudáfrica.

Cuatro de sus próximos rivales ya clasificaron al Mundial, lo que permite un fogueo intenso para afinar el equipo y generar ilusión en la afición tras episodios complicados en el cierre de 2025, como el abucheo recibido en Torreón.

Lee también Gina Holguín revela veto de dos años en Televisa: la injusticia que marcó su carrera

Desde hoy, 19 de febrero de 2026, faltan exactamente 111 días para el inicio de la Copa del Mundo el 11 de junio, fecha en que México abrirá el certamen como local en el Coloso de Santa Úrsula.

Este tiempo restante representa la última ventana para consolidar la plantilla, resolver dudas tácticas y recuperar la confianza del público. Con la fase de grupos completa en territorio mexicano (contra Sudáfrica, Corea del Sur y uno de los ganadores del repechaje europeo), el Tri tiene la oportunidad histórica de avanzar lejos en casa.

¿Cuántos partidos le restan a la Selección Nacional antes del Mundial?

El Tricolor cierra su preparación con rivales de élite rumbo al Mundial 2026 como local. El Tri, dirigido por Javier Aguirre, enfrenta un calendario de seis amistosos antes de su debut el 11 de junio contra Sudáfrica en el Estadio Azteca.

El próximo compromiso llega el 25 de febrero ante Islandia en el Estadio Corregidora de Querétaro a las 20:00 horas. Este duelo marca el regreso del equipo a territorio nacional tras el abucheo recibido en Torreón por el empate 0-0 contra Uruguay.

Solo participarán jugadores de la Liga MX, ya que no es Fecha FIFA, y la expectativa radica en ofrecer un buen espectáculo a la afición.

Otro de los duelos atractivos será el 28 de marzo frente a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, con la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo en acción, aunque hay reportes de preocupación por posibles retrasos en las obras. Tres días después, el 31 de marzo, México medirá fuerzas con Bélgica en el Soldier Field de Chicago.

La recta final incluye el 22 de mayo contra Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el 30 de mayo ante Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, y el cierre el 4 de junio versus Serbia en el Estadio Nemesio Díez de Toluca (aún por confirmar la sede).

Portugal, Bélgica, Ghana y Australia disputarán el Mundial 2026, lo que eleva el nivel de exigencia. Islandia y Serbia, ausentes del torneo, completan la preparación.

Los partidos que le restan a la Selección Mexicana antes del Mundial 2026