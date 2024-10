Karime Pindter, quien formó parte de temporadas del reality show 'Acapulco Shore' y ganó mayor popularidad tras su participación en 'La Casa de los Famosos', sigue causando revuelo en el mundo del entretenimiento y ahora del deporte.

La también conductora de TV se ha convertido en una figura que capta la atención de fanáticos y seguidores en redes sociales. Esta vez, su nombre volvió a estar en boca de todos tras protagonizar una dinámica en TUDN, donde se dedicó a evaluar el atractivo y estilo de varios futbolistas de la Liga MX.

Durante la actividad del programa de Televisa, Karime no se guardó nada. A medida que iba viendo las imágenes de los jugadores, compartía a qué lugar se los llevaría para pasar un rato juntos, dejando claro que no todos los futbolistas pasaron la prueba de la popular exintegrante del reality show.

Entre los jugadores evaluados, Karime hizo comentarios muy específicos y hasta atrevidos.

¿Qué dijo de Jonathan Dos Santos?

Al ver la imagen de Jonathan Dos Santos, futbolista de América, mencionó que se iría "por copas en Barcelona" con él, haciendo alusión a la historia del mediocampista en España.

Sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte. Algunos jugadores recibieron comentarios que dejaron entrever que no estaban en la lista de favoritos de Karime.

Al ver la foto de 'Chicote' Calderón, ella bromeó diciendo que lo invitaría por "unas caguamas preparadas", mientras que a Brian Rodríguez, también de América, lo llevaría "me lo llevo a los tacos para que digan '¡Qué bárbara!'".

Incluso Carlos Salcedo, ahora jugador de FC Juárez, fue mencionado. "Tiene todo el flow del mundo. ¿A dónde lo llevaré' Caguamas en la banqueta para que digan, ¿esta con quién viene?", bromeó.

Quien no tuvo la misma suerte fue Cade Cowell, de Chivas. Karime dejó claro que no tenía ningún interés en salir con él y con humor ácido señaló: "No salgo a ningún lado porque es de las Chivas. Ni modo, se queda en la banca".

¿A quién llevaría al 'cinco letras'?

Al observar al defensor de Pumas, Lisandro ‘Licha’ Magallán, Karime no dudó en hacer una revelación que desató el furor de sus seguidores.

"¿Cual es su estado civil?", preguntó. "Creo que es soltero", respondió la enrevistadora. "Al 'cinco letras'", contestó tajante Karime, sugiriendo que el defensor argentino es su tipo ideal.

¿Cuándo juegan los Pumas, equipo al que pertenece Lisandro Magallán?

Los Pumas vienen de ganar la semana al América en el Clásico Capitalino, ahora se enfrentarán a Toluca, un rival que también significa un reto al estar invicto en el Nemesio Díez.

Sábado 5 de octubre

Toluca vs Pumas

19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium