El pasado domingo 23 de marzo, la Selección Mexicana se coronó campeona de la Liga de Naciones de la Concacaf al vencer 2-1 a Panamá en la final disputada en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Con dos goles de Raúl Jiménez, el Tricolor rompió una racha negativa de tres ediciones sin título y le dio a Javier Aguirre su segundo trofeo como entrenador del equipo nacional.

Este triunfo no solo marcó un logro para el Vasco, quien superó a sus predecesores Gerardo Martino, Diego Cocca y Jaime Lozano, sino que también consolidó la confianza en el proyecto rumbo a la Copa del Mundo.

Sin embargo, más allá del resultado, un momento destacado de la noche fue protagonizado por el portero Luis Ángel Malagón, quien aprovechó la transmisión en vivo de TUDN para responder a las críticas de los comentaristas David Faitelson y Andrés Vaca.

Malagón, quien se estrenó como campeón con la Selección Mayor, no ocultó su emoción tras el partido.

¿Qué dijo Malagón tras la victoria de México en la Final ante Panamá?

“Es mi primer título en Selección Mayor y es una emoción muy grande, estoy contento. Me dan más ganas de seguir aprendiendo, mejorar muchas cosas y seguir en ascenso”, expresó ante los micrófonos.

Pero su intervención no quedó ahí. El arquero del América decidió encarar directamente a Faitelson y Vaca, quienes antes de la Final habían puesto en duda su desempeño y su titularidad de cara al Mundial.

Andrés Vaca, por ejemplo, había afirmado que “Malagón está a un error importante de que Javier Aguirre elija al Tala Rangel para el Mundial”, mientras que durante el programa 'Línea de 4' le preguntó si sentía presión al defender el arco mexicano.

Lejos de esquivar el tema, Malagón respondió con una mezcla de sarcasmo y buen humor que desató risas entre los presentes.

“Sí vi tu podcast, güey, con David en la mañana, dije no ma… la mufota, qué bueno que me quiere. Es un tema lindo porque en la selección siempre va a haber competencia, agradezco la confianza. Agradecerle a la vida y a Vaca porque me mufaron”, comentó el guardameta, evidenciando a los periodistas en plena transmisión.

Luis Ángel Malagón se dice 'emocionado' por el campeonato mexicano: "Me dan más ganas de mejorar y seguir en ascenso"🦇🧤



🔴#LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/zkrpQ2silG — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) March 24, 2025

El triunfo ante Panamá y la actuación de Malagón refuerzan su posición como una pieza clave en el esquema de Aguirre. Más allá de las críticas, el portero demostró en la cancha que está listo para asumir el reto de ser el guardián del arco tricolor.