Este sábado, la historia como futbolista de Javier 'Chicharito' Hernández podría escribir un nuevo capítulo, luego de que se presentará ya como jugador de Chivas, por lo menos en el banquillo de suplentes; sin embargo, debido a su lesión y el tiempo que lleva sin jugar, podría obstaculizarse su debut, y esta situación la analizó Luis García.

El analista y comentarista de TV Azteca ofreció una entrevista con el creador de contenido, Roberto Martínez, donde analizó la situación de Javier Hernández, principalmente en la Selección Mexicana, enfatizando que 'Chicharito', para él, ya no tiene cabida en el Tri debido a la competencia y lo que acarrea desde su lesión.

¿Qué dijo el 'Doctor' García de 'Chicharito' y su regreso?

García además habló de las oportunidades que reciben los jugadores mexicanos en el futbol nacional, y de la competencia interna del Tri.

"('Chicharito') Hernández está regresando, no sabemos cómo venga. Yo ya no lo podría a competir en Selección Nacional. Localmente (en Liga MX), penosamente, no hay tanta competencia. Se han cortado los espacios en 80 por ciento (refiriéndose a los extranjeros)", expresó García, destacando la competencia interna en el Tri con Santiago Giménez, Henry Martín y Raúl Jiménez.

Luis García aseguró que antes había más competencia en Selección Mexicana

El 'Doctor' comparó la situación actual de la delantera de Selección Mexicana con la de su época, asegurando que en su momento, había más complicaciones para ganarse un lugar en el Tri.

"La competencia que se tenía en los 90's, internamente, era estúpidamente absurda. En la delantera estaba Daniel Guzmán, Ricardo Peláez, Luis Miguel Salvador, Hugo Sánchez, Zague, Carlos Hermosillo. O sea, para competir por un puesto, competías contra 10 tipos, que eran unas máquinas, todos peleaban el título de goleo", puntualizó.