Este domingo, y las estrellas del Inter Miami cayeron por goleada (3-0) en la final de la Leagues Cup contra Seattle Sounders.

En la final llevada a cabo en el Lumen Field de Seattle, las Garzas fueron humilladas por los Sounders, gracias a los goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock; sin embargo, al final del partido los jugadores de ambos equipos se enfrentaron y allí, Luis Suárez escupió en la cara de un auxiliar del Seattle Sounders.

Mientras el resto de los futbolistas se empujaban e intercambiaban golpes en el centro del campo, el delantero uruguayo encaró a un hombre mayor, parte del staff del equipo contrario, que había estado involucrado en la trifulca.

Entre gritos y gesticulaciones, a pesar de los intentos de Ustari de detener la pelea, Suárez logró escupir al costado del rostro del auxiliar de Sounders.

En redes sociales ya circulan miles de comentarios acerca del reprobable gesto del exdelantero del Barcelona.

