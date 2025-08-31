Este domingo, Lionel Messi y las estrellas del Inter Miami cayeron por goleada (3-0) en la final de la Leagues Cup contra Seattle Sounders.

En la final llevada a cabo en el Lumen Field de Seattle, las Garzas fueron humilladas por los Sounders, gracias a los goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock; sin embargo, al final del partido los jugadores de ambos equipos se enfrentaron y allí, Luis Suárez escupió en la cara de un auxiliar del Seattle Sounders.

Mientras el resto de los futbolistas se empujaban e intercambiaban golpes en el centro del campo, el delantero uruguayo encaró a un hombre mayor, parte del staff del equipo contrario, que había estado involucrado en la trifulca.

Entre gritos y gesticulaciones, a pesar de los intentos de Ustari de detener la pelea, Suárez logró escupir al costado del rostro del auxiliar de Sounders.

Luis Suárez gritando a uno de los auxiliares de Seattle tras perder la final. pic.twitter.com/Q7oPqKJkV8 — MT2 (@madrid_total2) September 1, 2025

En redes sociales ya circulan miles de comentarios acerca del reprobable gesto del exdelantero del Barcelona.

