Diego Armando Maradona es considerado por muchos el mejor futbolista de la historia junto a Pelé. Durante su etapa en activo el argentino volaba en el campo y entrego jugadas que pasaron a la posteridad.

No obstante, fuera de la cancha el Pelusa nunca pudo con sus demonios internos, sobre todo con el de las adicciones. Hasta el último día de su vida el mítico ‘10’ estuvo ligado a los excesos.

¿Maradona se drogó en pleno partido?

Diego Armando Maradona no acabó su carrera como él hubiera deseado. El argentino tuvo que afrontar varios castigos luego de arrojar doping positivo. El más doloroso fue en el Mundial de Estados Unidos 94, donde fue excluido del campeonato.

Pese a todos sus intentos, Diego Armando nunca pudo dejar del todo la cocaína, lo que fue mermando su salud. El 25 de noviembre de 2020 fue un día trágico para el futbol, debido a que se apagó la luz del astro albiceleste.

Polémicas tuvo muchas el emblema del Napoli de la Serie A, pero ninguna opacó su genialidad a la hora de jugar. Dejó muchas hazañas que siguen siendo recordadas como el ‘Gol del Siglo’ y la ‘Mano de Dios’.

Meses después de aquellas proezas en el Estadio Azteca, FIFA decidió realizar un partido de estrellas de América contra el Resto del Mundo. Maradona encabezó al equipo del Nuevo Continente.

La persona se vuelve a acercar Maradona para ofrecerle la extraña sustancia. Foto: Especial

El Estadio Rose Bowl recibió el 27 de julio 1986 a varias figuras para el partido amistoso, donde Terry Butcher y Paolo Rossi adelantaron a los europeos y Maradona y Roberto Cabañas para América empataron para América.

En penaltis todo se definió del lado americano gracias a que el Pelusa anotó el definitivo. Fue ahí donde se dio una escena que continúa dando de qué hablar. Una persona se acercó con una sustancia sospechosa, aparentemente de color blanco y se la ofreció al argentino.

Un compañero se percata y bloquea la visión, pero da la impresión de que Maradona agachó la cabeza para inhalar algo. Esto pasa en dos ocasiones y todo quedó grabado por las cámaras de televisión.

Nunca se supo que es lo que realmente consumió Diego en la cancha, pero al parecer se trataba de cocaína, ya que por esos años comenzó con el consumo de esa sustancia prohibida.