Diego Armando Maradona fue genio y figura dentro del terreno de juego. Considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, el Pelusa hizo cosas imposibles con el balón, principalmente cuando se ponía la playera de Argentina.

No obstante, el ‘10’ de la Albiceleste nunca pudo sobrellevar la fama y el éxito, llenándose de excesos de los que jamás pudo salir. Principalmente de su adicción a la cocaína, que durante el Mundial de Rusia 2018 dejó claro que había recaído.

¿Maradona consumió drogas durante partido del Mundial?

“La fama le presentó una blanca mujer, de misterioso sabor y prohibido placer”, dice una de las canciones más famosas dedicada a Diego Armando Maradona, donde hace alusión a su adicción a la cocaína.

El Pelusa batalló por muchos años para alejarse de los vicios. Sufrió más de una suspensión por arrojar doping positivo, aunque él propio jugador señalaba que la que más le dolió fue durante el Mundial de Estados Unidos 94.

Por varios lapsos de su vida daba la impresión de que por fin estaba logrando rehabilitarse, pero las recaídas eran constantes. La que le dio la vuelta al mundo por el pésimo estando en el que se encontraba se dio durante la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Maradona dio a escondidas un extraño objeto blanco a aficionados argentinos. Foto: Especial

Argentina no la estaba pasando bien y se jugó todo ante Nigeria en el último partido de la fase de grupos. Con las redes sociales en su máximo esplendor, el Diego se hizo viral por estar totalmente intoxicado previo, durante y posterior al partido.

Las celebraciones de Diego Armando se volvieron memes. Fue captado dándole a un aficionado a escondidas lo que parecía una bolsa de polvo blanco. Finalmente, tras la victoria argentina fue captado por las cámaras de FIFA insultando a rivales.

Otro punto que generó mucha polémica es que en el palco donde estaba había varios vidrios que impedían que Maradona pudiera bajar de su palco, que quedaron totalmente blancos, al parecer por la droga que estaba consumiendo.

Aquel día quedó claro que Maradona una vez más estaba perdido, sumergido en las adicciones. Nunca volvería a ser el mismo. Un par de años después se anunciaría lo que hasta ahora es una polémica muerte de la leyenda del futbol.