Una vez más el arbitraje mexicano se encuentra en polémica, durante el partido de Toluca contra Chivas de la fecha número siete del Clausura 2025, el gol anulado a Alan Pulido por estar fuera de lugar ha generado molestias. El descontento se ha incrementado luego de que la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol reveló los audios, situación que le pareció sospechosa al comentarista de TUDN Marc Crosas.

La postura por parte de la Comisión de Arbitraje señaló que la acción de anular el gol fue la correcta, confirmando que si hubo fuera de lugar por parte de Pulido al momento de rematar.

Lee también Sebastián Cáceres está más que enamorado de Alana Flores y le entrega un inesperado regalo

¿Qué dijo Marc Crosas del gol anulado a Chivas?

También, precisó que la duda de esta decisión se debió a un error de las líneas que señaló la televisora que estaba transmitiendo el partido.

Al momento de compartir la imagen con la televisora ocurrió un error, por lo cual apreciaron la revisión correcta; “hacemos la aclaración que en esta revisión el procedimiento empleado en el uso sofware es acertado por los árbitros del VAR, mostrándole una imagen en la transmisión televisiva que no corresponde al resultado final que arrojó el sofware de las líneas fuera de juego”, señalaron.

Tras lo comunicado, Marc Crosas cuestionó la manera en que la Comisión no asumió su responsabilidad; “ya no estamos discutiendo si es fuera de lugar, porque es una acción muy justa, aquí hay un error humano, solo el semi automático nos podría decir porque lo hemos visto en Champions, por ejemplo, cuando nos marca la puntita de un zapato. Para mí es mucho más grave, porque no están aceptando un error que cometieron, tirando una línea roja que se inventaron”, expresó.

"Alguien ES EL RESPONSABLE de mandar esas dos líneas a la televisora", @cantantegro contundente con el gol anulado a Chivas🤯🔥



🔴#LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/0nxXCYkMRh — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) February 18, 2025

Durante el programa Línea de 4, Marc Crosas enfatizó que los audios del VAR fueron regrabados; “todo lo que nos arroja esto, es que han regrabado los audios, es un supuesto, porque no estamos ahí, pero lo que hemos escuchado en los últimos años en revisión de VAR”.

El exárbitro Fernando Guerrero, mencionó que el poco tiempo que él estuvo inmiscuido en el VAR, la Comisión de Arbitraje trata de esconder los errores que se cometen.