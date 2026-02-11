El exfutbolista mexicano Marco Fabián de la Mora se casó por el civil con Fernanda Contreras, una mexicana que describe como "la mujer de sus sueños".

La ceremonia íntima ocurrió en enero en Los Ángeles, California, y contó con la presencia especial de Giovani dos Santos como testigo.

A través de la revista Hola!, Marco Fabián reveló los detalles de este paso importante en su vida.

La pareja se comprometió en Año Nuevo en Nueva York y, tras un breve periodo, decidió unir sus vidas en la ciudad donde se conocieron.

¿Qué dijo el ex jugador de las Chivas tras llegar al altar?

“El tiempo para mí es solamente un número, cuando realmente tienes esa seguridad de haber encontrado a esa persona por la que has esperado toda tu vida”, aseguró el exjugador a la revista Hola!.

El flechazo surgió de manera casual: su primera cita fue jugar tenis en San Diego. De ahí nacieron más salidas hasta que Marco supo que Fernanda era la indicada.

Cabe señalar que la boda por el civil se vivió de forma privada, solo con el círculo más cercano. “Queríamos vivirlo íntimamente, con las personas que queríamos estar, fue una decisión de los dos poder dar este gran paso. Es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Lo planeamos de una manera muy íntima desde el amor”, confesó el mexicano.

Giovani dos Santos fue testigo de la boda entre Marco y Fernanda

Un elemento destacado en el evento del ex jugador del Rebaño y Cruz Azul fue la elección de Giovani dos Santos como testigo. Marco resaltó su profunda amistad: “Todo el mundo sabe que es uno de mis mejores amigos de la vida y que me ha dado el futbol: Giovani dos Santos”. Explicó que coincidió porque ambos viajan constantemente y Giovani se encontraba en Los Ángeles en ese momento.

Aunque ya son esposos ante la ley, la pareja planea una boda religiosa en octubre en Europa, muy privada y solo con familia y amigos cercanos.

“Viene el siguiente paso que es nuestra boda religiosa, queremos que sea muy privado, con la gente que realmente ha estado con nosotros, familia y amigos cercanos”, mencionó Fabián.

En cuanto a planes familiares, ambos expresaron su deseo de ser padres. Fernanda indicó: “¡Sí! Nos gustaría el próximo año ser papás. Vamos a estar afinando tiempos para que, primero Dios, suceda en el 2027 y ya seamos más”. Marco añadió: “Obviamente se le tiene que ver perfecto el vestido blanco, por lo que el embarazo tiene que esperar”.