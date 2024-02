Martinoli reveló que puso un alto a persona que trató de insultarlo como Joserra: 'Tú no me vas a tratar así jamás'

Christian Martinoli es uno de los personajes más polémicos de la actualidad, pero al mismo tiempo se ha consolidado como el cronista deportivo más escuchado en el país, debido a que los espectadores prefieren sus narraciones sobre los de la competencia.

No obstante, en más de una ocasión ha comentado que el camino hasta donde ha llegado no fue nada fácil, sobre todo en la época que lo dirigió José Ramón Fernández, quien fue bastante severo con él en TV Azteca.

Lee también Julio César Chávez teme por la vida de su hijo: "Ya cayó en el hospital, ya cayó en la cárcel, ¿ahora qué sigue?"

¿Con qué directivo de TV Azteca se peleó Martinoli?

Christian Martinoli ha forjado un carácter fuerte en los medios de comunicación. Parece que mucho de ello se los debe a Joserra, quien fue más que estricto cuando estuvo a cargo de la sección deportiva en TV Azteca.

No obstante, cuando José Ramón Fernández dejó la empresa en 2026, el comentarista reveló que hubo un personaje que intentó tratarlo igual que su exjefe, cosa que no permitió, ya que le puso un alto, en una pelea que llegó hasta lo más alto de la televisora del Ajusco.

"Cuando a mí me tratan de tener el mismo yugo que José Ramón una persona a la cual no le debo nada, yo me puse al tú por tú y le dije: 'a ti no te debo nada, tú no me vas a tratar así jamás', y esto subió hasta la dirección del canal; Mario San Román tuvo que hablar con varios de nosotros abiertamente, dijo: 'no voy a correr a nadie', aquí se van a tener que respetar las situaciones y me vale madre su situación personal”, comentó.