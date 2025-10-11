México no pudo contra su historia y quedó eliminado una vez más a manos de Argentina, en esta ocasión fue en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 que se celebra en Chile.

Toda esa ilusión que se generó en fases anteriores quedó diluida ante la Albiceleste, que borró de la cancha a jugadores como Obed Vargas, Elías Montiel, Alexéi Domínguez y principalmente a la joya mexicana de 16 años: Gilberto Mora.

Como era de esperarse, las críticas no se han hecho esperar en contra de Eduardo Arce y sus dirigidos, a quienes en las redes sociales les han dedicado infinidad de memes y burlas.

Memes del México vs Argentina

Los memes no pudieron faltar una vez que se concretó la eliminación de México a manos de Argentina en el Mundial Sub-20. Foto: Especial

