México no pudo contra su historia y quedó eliminado una vez más a manos de Argentina, en esta ocasión fue en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 que se celebra en Chile.
Toda esa ilusión que se generó en fases anteriores quedó diluida ante la Albiceleste, que borró de la cancha a jugadores como Obed Vargas, Elías Montiel, Alexéi Domínguez y principalmente a la joya mexicana de 16 años: Gilberto Mora.
Como era de esperarse, las críticas no se han hecho esperar en contra de Eduardo Arce y sus dirigidos, a quienes en las redes sociales les han dedicado infinidad de memes y burlas.
