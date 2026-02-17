La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un capítulo histórico en el futbol, al ser la primera edición organizada de manera conjunta por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio, con la participación de 48 selecciones y un total de 104 partidos, lo que lo convierte en el Mundial más grande jamás realizado.

Lee también Leyendas de la Selección Mexicana aconsejan a Javier Aguirre sobre la lista final para la Copa del Mundo

En ese marco, México se prepara para un evento sin precedentes y busca que esta fiesta del futbol sea recordada con cariño por todos los aficionados, al intentar romper un récord Guinness.

De acuerdo con información compartida por autoridades, todo ocurrirá en el estado de Chiapas, entidad que intentará establecer “La imagen más grande de una playera formada por personas”.

Lee también Selección Mexicana enfrentará a Ghana, Australia y Serbia previo al Mundial 2026

La convocatoria está programada para el próximo 27 de febrero en el Estadio Víctor Manuel Reyna, inmueble que hace años fue la casa de los Jaguares de Chiapas en la Liga MX.