La derrotó este jueves por 1-0 al combinado de Corea del Sur dentro de la actividad de la segunda fecha del Grupo A de la Copa del Mundo 2026

El duelo se disputó en la cancha del Estadio Guadalajara, donde miles de almas reunidas estallaron en júbilo. Pero no solo la casa de las Chivas vibró con el triunfo, en las redes sociales los usuarios también echaron a volar la creatividad para lanzar los mejores memes.

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Luis Romo anotó en el minuto 50 tras un error del guardameta coreano Kim Seung Gyu, para decidir un partido peleado con dominio alterno.

En la cancha, Corea buscó el empate ante un cuadro mexicano ordenado atrás, que en el 75 creó peligro con un remate de Raúl Jiménez.

En el 87 el guardameta Raúl Rangel se quedó con un balón rematado por Cho Gue Sung y Corea dejó ir el empate en un duelo decidido por un error.

México, llegó a seis puntos, tres más que Corea, y cinco encima de República Checa y Sudáfrica que empataron hoy 1-1.

A continuación te dejamos los mejores memes tras la victoria de México:


México vence a Corea de Sur y los MEMES inundaron las redes sociales. FOTOS: Especiales
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México vence a Corea de Sur y los MEMES inundaron las redes sociales. FOTOS: Especiales
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México vence a Corea de Sur y los MEMES inundaron las redes sociales. FOTOS: Especiales
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México vence a Corea de Sur y los MEMES inundaron las redes sociales. FOTOS: Especiales
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México vence a Corea de Sur y los MEMES inundaron las redes sociales. FOTOS: Especiales
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México vence a Corea de Sur y los MEMES inundaron las redes sociales. FOTOS: Especiales
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México vence a Corea de Sur y los MEMES inundaron las redes sociales. FOTOS: Especiales
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México vence a Corea de Sur y los MEMES inundaron las redes sociales. FOTOS: Especiales
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México vence a Corea de Sur y los MEMES inundaron las redes sociales. FOTOS: Especiales
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México vence a Corea de Sur y los MEMES inundaron las redes sociales. FOTOS: Especiales
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México vence a Corea de Sur y los MEMES inundaron las redes sociales. FOTOS: Especiales
México vence a Corea de Sur y los MEMES inundaron las redes sociales. FOTOS: Especiales


¿Cuál es la maldición que México se sacudió tras vencer a Corea del Sur? FOTO: Imago7
¿Cuál es la maldición que México se sacudió tras vencer a Corea del Sur? FOTO: Imago7


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