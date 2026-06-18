Javier Aguirre lo advirtió una noche antes: Guadalajara es nuestra casa. El Vasco se sintió seguro en suelo tapatío desde su cálido recibimiento y ante Corea del Sur lograron lo que la Selección Mexicana no había podido en la historia.

En las pasadas dos Copas del Mundo que se jugaron en México, el Tricolor no había podido ganar fuera del Estadio Azteca, esta noche, terminaron con la maldición.

Salir del Coloso de Santa Úrsula era sinónimo de malaria y fracaso; sin embargo, en el estadio Guadalajara la buena suerte le sonrió al combinado nacional luego de su triunfo (1-0) ante la Selección de Corea del Sur.

Lee también Fabio Cannavaro reconoce que Uzbekistán perdió por errores propios ante Colombia y ya piensa en Portugal

En México 1970, después de una fase de grupos invicta con cinco puntos, los octavos de final se disputaron en Toluca y en el Infierno cayeron (4-1) ante la Selección Italiana.

Dieciséis años después, en el Mundial de México 86, el equipo azteca también avanzó de manera invicta con cinco puntos, disputó la siguiente instancia en el Coloso de Santa Úrsula y eliminó (2-0) a Bulgaria, pero en los Cuartos de Final la historia se repitió.

El choque se disputó en el Estadio Universitario de Nuevo León y, después de un empate sin goles, la Selección de Alemania los echó en penaltis (4-1). Ante Sudáfrica los del Vasco pusieron fin a una seguidilla de duelos inaugurales sin poder ganar; esta vez, en suelo tapatío, exterminaron otro fantasma.

Ahora, la Selección Mexicana buscará conseguir el próximo miércoles ante Chequia en el estadio Ciudad de México algo que nunca han hecho en la historia de sus Mundiales: avanzar a las rondas eliminatorias con tres victorias.