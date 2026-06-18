Una de las imágenes más llamativas en el debut de la Selección Argentina en esta Copa del Mundo fue ver a Lionel Messi llorar después de anotar un gol. Al final del partido, explicó que se debía a razones extra cancha, y después de que un periodista argentino revele la noticia, trascendió que su padre Jorge está atravesando un momento complicado de salud.

Sin embargo, la forma en la que la prensa argentina comunicó la noticia, no le gustó al entorno de la familia Messi, por lo que hoy publicaron un comunicado para aclarar la situación.

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"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", escribió la familia Messi a través de un comunicado.

Sin embargo, mencionan que "ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

Finalmente, señalan que "en momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable".

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Comunicado de la familia Messi pic.twitter.com/05o2QOfqkM — Manuel Olivari (@ManuOlivari) June 18, 2026

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR LA SELECCIÓN ARGENTINA?

Día: lunes 22 de junio

Hora: 11:00 horas

Transmisión: ViX Premium

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