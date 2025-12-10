Después de que el sitio web de Fanki colapsara, mismo donde empezó la preventa de boletos para el partido que México jugará contra Portugal, la afición mexicana mostró su molestia por la incertidumbre que creó la plataforma.

La situación llegó a tal punto en el que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a que la plataforma demostrara una transparencia a los fanáticos para sustentar su derecho a tener datos “precisos, oportunos y veraces”.

Pese a que las filas virtuales alcanzaron hasta las cuatrocientas mil personas en espera, el caos provocó que Fanki decidiera reprogramar la preventa para este 11 y 12 de diciembre (en tiempo del centro de México).

A lo largo de la espera que, al final, terminó en reprogramación, los aficionados que deseaban ver a Cristiano Ronaldo desataron un debate en redes sociales. Estos son los mejores memes que dejó el caos virtual.

Así se dio la respuesta en redes sociales, después de que colapsara el sitio web de Fanki

El becario de Fanki llegando a Steren a comprar unos servidores pic.twitter.com/V8lpVVrw9e — Aldley Huxdous (@MonociClown) December 10, 2025

Todos en la oficina: este wey llegó con toda la actitud a trabajar.



Yo, actualizando la página de FANKI cada segundo: pic.twitter.com/6oM6chZv4b — Diego (@diegoaefe) December 10, 2025

Mi jefe sospechando que llevo horas intentando comprar boletos para el México vs Portugal y viendo la Champions y la Intercontinental: pic.twitter.com/qW8GgYoVr0 — Martinalgui (@MartinoliCuri) December 10, 2025

Fanki fallando x vender boletos de un amistoso // Ticketmaster vendiendo 65mil boletos 2 veces por semana pic.twitter.com/SnCESv2zUx — Bierrocal (@abelitomixx) December 10, 2025

Yo con “Fanki” desde las 8:30 de la mañana pic.twitter.com/SVqjTR5CAr — Fer G (@fer_guerrero07) December 10, 2025

Yo actualizando la página de Fanki mientras likeo mentadas en Twitter pic.twitter.com/9E2TcDt9LL — Analistas (@SomosAnalistas_) December 10, 2025

Yo likeando todos los tuits de odio contra fanki a la vez que refresco la página



pic.twitter.com/0LJW0ttKOY — 01800 (@fak01800) December 10, 2025