Después de que el sitio web de Fanki colapsara, mismo donde empezó la preventa de boletos para el partido que México jugará contra Portugal, la afición mexicana mostró su molestia por la incertidumbre que creó la plataforma.
La situación llegó a tal punto en el que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a que la plataforma demostrara una transparencia a los fanáticos para sustentar su derecho a tener datos “precisos, oportunos y veraces”.
Pese a que las filas virtuales alcanzaron hasta las cuatrocientas mil personas en espera, el caos provocó que Fanki decidiera reprogramar la preventa para este 11 y 12 de diciembre (en tiempo del centro de México).
A lo largo de la espera que, al final, terminó en reprogramación, los aficionados que deseaban ver a Cristiano Ronaldo desataron un debate en redes sociales. Estos son los mejores memes que dejó el caos virtual.
