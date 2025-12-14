Desde hace unas horas se jugó en Inglaterra la fecha 16 de la Premier League, considerada la mejor liga del mundo y que, como ya es tradición, ofreció partidos intensos y llenos de pasión.

Uno de los más destacados fue, sin duda alguna, el triunfo del Arsenal ante Wolves, mismo que terminó con victoria para el equipo local por 2-1 gracias a las anotaciones en propia meta de Sam Johnstone y Yerson Mosquera.

Lee también Mundial 2026: ¿Cuáles serán los partidos con el horario más temprano en el torneo?

El encuentro, que permitió al equipo de Mikel Arteta colocarse en la punta de la clasificación, tuvo un momento inusual en la transmisión realizada por TNT Sports, cadena que llevó las acciones a México y que vio a una de sus especialistas cometer un error llamativo.

Se trató de Majo González, una de las voces más reconocidas del país, quien en una ofensiva del Arsenal confundió al brasileño Gabriel Martinelli con Christian Martinoli, narrador de TV Azteca.

El episodio, que pronto llegó a las redes sociales, provocó la risa de la relatora mexicana, quien asumió su equivocación de forma divertida al comparar la calidad del jugador con la de su colega. Martinoli, antes de dedicarse a los micrófonos, tuvo un paso por las inferiores de Toluca, lo que dio pie a un saludo final entre ambos.

Lee también Sergio Ramos comparte nuevo mensaje de agradecimiento para México: "Se acabó la experiencia"

En otra ocasión, Martinoli reconoció la gran capacidad, ritmo y calidad de Majo González para narrar, a quien consideró un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones.