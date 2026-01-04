La captura en Caracas de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense desató desde el mismo 3 de enero una ola de reacciones diversas entre deportistas de diversas nacionalidades.

En forma casi simultánea, las temporadas profesionales de dos de los deportes más populares en Venezuela, el béisbol y el fútbol, han quedado en suspense, así como la tradicional vuelta ciclista al Táchira, cuyo comienzo estaba previsto para el 9 de enero.

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) anunció una suspensión provisional de su calendario como medida de protección a sus jugadores y aficionados.

Lee también Estadio Azteca: Filtran video y fotos del recinto a inicios de 2026; en tres meses es la reapertura

Horas después de la incursión ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la madrugada del sábado, el piloto mexicano de Fórmula Uno Sergio 'Checo' Pérez publico a través de Instagram un mensaje cariñoso al pueblo venezolano.

"Hermanos venezolanos, les mando un abrazo con mucho cariño. Son un ejemplo de que la fe nunca se pierde. Mis oraciones con todos ustedes. Libre Venezuela", escribió el corredor de Cadillac.

Fotos: Imago7/AFP

Un futbolista colombiano, Juan Guillermo Cuadrado, del Pisa italiano, propuso a sus seguidores en las redes sociales una oración por Venezuela y a la vez se declaró feliz con la captura de Maduro.

"La espera fue larga. Venezuela libre", cerró su mensaje con una imagen de la bandera de Venezuela.

Erik Noya, escalador nacionalizado español en 2019 y nacido hace 31 años en Caracas, celebró a rabiar y sin diques la captura de Maduro con una factura extendida a los seguidores del ahora exlíder del régimen chavista: "Ahora sí, sopórtenla, sapos".

"Tan bellos que se veían agrandados, bien apetrechados, mirando por encima de la nariz, mientras la gente se defendía con las uñas y sin clemencia los mataron", expresó el ganador de la medalla de plata mundial en 2021 y del bronce europeo en 2024 a través de un video en el que da saltos de alegría.

Otro mensaje que generó impacto fue el del exfutbolista venezolano Gabriel Cichero, con pasado en el Newell’s del fútbol argentino, quien tituló su publicación "Libertad 2026". El exdefensor de la Vinotinto compartió una imagen de su etapa como seleccionado nacional y dedicó palabras al pueblo venezolano tras lo ocurrido en Caracas.

Lee también Raúl Jiménez aporta grandiosa asistencia con el Fulham y sigue haciendo historia en la Premier League