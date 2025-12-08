La Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá está cada vez más cerca y la emoción por el torneo de naciones más importante la vive todo el mundo, incluidas figuras del deporte como , el tenista con más títulos de Grand Slam, que se atrevió a dar su pronóstico de final y campeón.

'Nole' fue uno de los invitados de honor del pasado Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, y allí fue cuestionado sobre quién es su favorito para conquistar el trofeo del Mundial 2026.

De acuerdo con el tenista serbio, el campeón se definirá entre México y Portugal, dejando a Cristiano Ronaldo como el gran ganador.

El entrevistador se mostró sorprendido cuando Djokovic mencionó a México en la final, pero el ganador de 101 campeonatos en la ATP mantuvo su postura, asegurando que su pronóstico es arriesgado.

"El campeón será Portugal y va a vencer a México en la Final... Sí, es lo que dije, que sería arriesgado al respecto: Portugal-México en la Final, Portugal la gana", indicó el serbio.

