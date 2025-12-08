La Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá está cada vez más cerca y la emoción por el torneo de naciones más importante la vive todo el mundo, incluidas figuras del deporte como Novak Djokovic, el tenista con más títulos de Grand Slam, que se atrevió a dar su pronóstico de final y campeón.

'Nole' fue uno de los invitados de honor del pasado Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, y allí fue cuestionado sobre quién es su favorito para conquistar el trofeo del Mundial 2026.

Lee también Presidente de Rayados confronta a Sergio Ramos por su salida: "Nos sorprendió que lo haga saber después del partido"

De acuerdo con el tenista serbio, el campeón se definirá entre México y Portugal, dejando a Cristiano Ronaldo como el gran ganador.

El entrevistador se mostró sorprendido cuando Djokovic mencionó a México en la final, pero el ganador de 101 campeonatos en la ATP mantuvo su postura, asegurando que su pronóstico es arriesgado.

الاسطورة نوفاك دوجوكوفيتش يتوقع الفائز بكأس العالم 👀 pic.twitter.com/sjPL66l4pU — n e e d y (@CallHimGoat) December 6, 2025

"El campeón será Portugal y va a vencer a México en la Final... Sí, es lo que dije, que sería arriesgado al respecto: Portugal-México en la Final, Portugal la gana", indicó el serbio.

Lee también VIDEO: Gignac presume su impresionante mansión en Monterrey: alberca con toboganes, canchas de futbol y más