David Faitelson se ha convertido en un personaje que constantemente es tendencia en redes sociales, ya que sus comentarios suelen tener gran alcance entre los internautas, quienes no dudan un segundo en responderle, ya sea de manera positiva o negativa.

Incluso algunos colegas se han ‘subido al ring’ con el ahora comentarista de Televisa, por lo que de inmediato de vuelven virales, como es el caso de Odin Ciani, quien en pasado llamó traidor a David por irse a la televisora de San Ángel.

¿Por qué insultó Odin Ciani a David Faitelson?

Luego del título del América, José Ramón Fernández ha estado publicando cosas en contra de club azulcrema, donde en uno de los citaba a Emilio Azcárraga, por lo que David Faitelson le hizo la invitación para que se uniera a ellos en Televisa.

Eso enfureció a Odian Ciani, quien no dudó el mandarle una indirecta a Faitelson, asegurando que Joserra no necesita de intermediarios para comunicarse con el dueño de Televisa, al tiempo que, sin mencionarlo, lo tachó de ‘pelagatos sin credibilidad’.

“Emilio siempre te ha querido Joserra, siempre soñó con que algún día te sumarás a su mundo, pero siempre fuiste él antagonista número uno, siempre fuiste en contra del sistema. No necesitas de pelagatos de nula credibilidad para saber que Azcárraga te tiene un cariño especial”, publicó en X.

¿Joserra le dio me gusta al comentario?

No pasó mucho tiempo para que la publicación de Odin Ciani generara reacciones, una de ellas del propio José Ramón Fernández, quien se limitó a ponerle me gusta a la publicación. Por su parte, David Faitelson no había realizado ningún comentario al respecto.