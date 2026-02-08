Pachuca aprovechó su duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 frente a Bravos de Juárez para estrenar su uniforme alternativo, una indumentaria especialmente diseñada en honor a Miguel Calero, uno de los íconos más grandes en la historia del club.

La camiseta, con una combinación de negro y amarillo inspirada en los uniformes característicos del exportero colombiano, se presentó previamente en redes sociales como un tributo directo a "La Leyenda", lo que reforzó el vínculo emocional que el equipo mantiene con su afición y con la memoria del guardameta.

El gesto también incluyó un momento distintivo antes del silbatazo inicial, cuando los jugadores saltaron al campo con guantes de portero como muestra de homenaje a Calero. Este detalle llamó la atención de los aficionados y se volvió viral en redes sociales.

Ya en el partido, el uniforme trajo fortuna al cuadro hidalguense, que derrotó (2-0) al conjunto fronterizo y sumó tres puntos que le permiten mantenerse en la pelea dentro del Clausura 2026.

Miguel Calero, uno de los arqueros más emblemáticos en la historia del Pachuca y del futbol colombiano, falleció el 4 de diciembre de 2012 en la Ciudad de México, tras complicaciones derivadas de una enfermedad cerebrovascular que culminó en muerte cerebral y un posterior infarto cardiorrespiratorio.