El miércoles pasado, Pepe Segarra soltó la bomba de la televisión, informando a todo el mundo que estaba por separarse de los Tres Amigos, para emprender una nueva aventura en Fox Sports; sin embargo, parece que su partida no termina por ser del todo concebida por Enrique Burak y Antonio de Valdés, que ahora regalaron lágrimas en pleno programa.

Tras especulaciones sobre la salida de Pepe Segarra de Televisa, Enrique Burak decidió hacerle una llamada para aclarar las cosas, y para que el mítico comunicador tuviera una despedida correcta del programa Amigos.

¿Cuál fue la razón por la que Pepe Segarra se fue de TUDN?

Luego de que aficionados adjudicaran la salida de Segarra de TUDN al famoso 'pinche vasito' o al submarino amarillo que destruyó Burak, el propio Enrique se encargó de preguntarle directamente por esta situación a Segarra en una llamada telefónica, y la respuesta fue sorprendente.

"No tuvo nada que ver el 'pinche vasito' ni el submarino amarillo. Simplemente no influyó nada de eso, en esta ocasión adoro, quiero mucho al beisbol, me encanta el beisbol. Siempre lo mencioné. Siempre he dicho que tengo alma beisbolera. Es algo que si extrañaba, el hecho de que ya no hiciéramos el beisbol, de ya no tener las Grandes Ligas, que se hicieron 60 años, comenzamos la sequía de Grandes Ligas en el 2022", expresó Segarra.

Además, añadió que siente una tristeza profunda. "Me causa tristeza, me causa una nostalgia enorme no estar en mi casa de tantos años, más de 40 años se dice fácil. Afortunadamente pude lograr una trayectoria de tanto tiempo y, sobre todo, ganarme el afecto, cariño, empatía de todos ustedes en Televisa. Vamos a trabajar en lugares distintos, pero la amistad sigue, siguen incondicionales por siempre".