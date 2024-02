Ricardo Peláez es uno de los personajes mexicanos con más historia y trayectoria en el futbol nacional. Como jugador, fue importante en América, Necaxa, Chivas, además de la Selección Mexicana, con quien ganó una Copa Oro y disputó el Mundial de 1998 en Francia.

En su posición de delantero, Peláez tuvo serios encuentros con defensores en el futbol profesional de México; sin embargo, en una entrevista recordó cuál fue el gesto más antideportivo que tuvo en su carrera, y lo hizo como jugador de América.

¿Cuál fue el gesto más antideportivo que tuvo Peláez en su carrera?

El exdirector deportivo de Cruz Azul, Chivas y América, ahora analista y comentarista, señaló que el peor gesto que tuvo como futbolista fue en un partido ante Santos, vistiendo la camiseta azulcrema, donde mencionó que lo hizo tras sufrir una agresión.

"Un partido contra Santos, nos estaban atacando y yo al ser delantero estoy volteando hacia mi portería. Nos meten un gol y el defensa que estaba detrás de mí, sale a festejar y me mete un golpe, Te juro que es el golpe que más me ha dolido en mi vida y no había VAR. Eso fue en el festejo de gol. Sí me desquité, le tiré un escupitajo. Ofrezco una disculpa, lo hice, me arrepentí, me expulsaron y aprendí", reveló Peláez.

Además, detalló que el gesto fue tan feo que lo expulsaron más de un partido, aunque no recuerda si fueron dos o tres de suspensión. Peláez no detalló la fecha ni el jugador, pero en la Jornada 14 del Verano 1998, fue expulsado ante Santos en el Estadio Corona.