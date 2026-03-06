En las últimas horas irrumpió con fuerza en las redes sociales un rumor que vincula sentimentalmente a la actriz española Ester Expósito con el delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé.

El origen del revuelo proviene de 'Aqababe', un creador de contenido francés especializado en romances de famosos.

Este personaje publicó en sus redes que Mbappé y Expósito mantienen una relación desde hace varias semanas.

¿Cómo fueron captados supuestamente Kylian Mbappé y Ester Expósito?

Afirmó que testigos los observaron el pasado mes de febrero en Madrid y, más recientemente, esta semana, en el bar Pullman (conocido como el 10th Heaven), en París, donde habrían pasado la velada besándose.

Fotografías compartidas por el influencer y replicadas en múltiples cuentas muestran a dos personas que coinciden con las descripciones de ambos en el establecimiento parisino.

La publicación acumuló cientos de miles de visualizaciones en pocas horas y provocó una avalancha de reacciones en plataformas como X, Instagram y TikTok.

La coincidencia en la ubicación de ambos fortalece las especulaciones: Mbappé se recupera en París de una lesión que lo mantiene fuera de las canchas desde hace semanas, mientras Expósito publicó contenido reciente desde la capital francesa.

Estas son las imágenes que pondría en evidencia el supuesto romance entre Kylian y Ester. FOTOS: Especiales

Además reportes indican que la actriz reside parte del tiempo en Madrid, ciudad donde Mbappé juega con el Real Madrid.

Sin embargo, ni Mbappé ni Expósito emitieron declaraciones al respecto.