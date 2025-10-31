Este viernes se celebra Halloween en muchas partes del mundo, sobre todo en Norteamérica. La festividad pone a prueba la creatividad de las personas que, incluso en su adultez, eligen ser parte de esta con peculiares disfraces.

Tal fue el caso de un miembro de la Selección Mexicana que eligió un llamativo disfraz para esta Noche de Brujas. Acompañado de dos caballeros a su costado, llegó el futbolista a las instalaciones de Verde Valle, sede de los entrenamientos del club Guadalajara.

Roberto Alvarado llegó completamente caracterizado como una princesa de los cuentos que posteriormente hizo populares Disney. El ‘Piojo’ personificó a Blanca Nieves en este Halloween 2025, lo que provocó muchas risas entre sus compañeros.

Los caballeros que acompañaban al atacante de las Chivas simulaban ser dos de los siete enanos que acompañan a la princesa tanto en el cuento como en sus versiones animadas y posteriormente cintas de live action.

El resto del plantel celebró Halloween en Verde Valle

Parece que las Chivas, quienes enfrentarán a Pachuca el domingo en Liga MX, disfrutaron mucho de su fiesta de Halloween en Verde Valle. Toda la plantilla utilizó peculiares y creativos disfraces para esta festividad norteamericana.