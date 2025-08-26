Cuando Rayados de Monterrey decidió romper el mercado con el fichaje de Sergio Ramos, todo tipo de comentarios se desataron; buenos, malos, críticas y cuestionamientos hacia el defensa ex del Real Madrid, sobre todo por que sus mejores años físicos habían pasado.

Entre los ataques, estaba David Faitelson, quien dudó del rendimiento que Ramos pudiera tener con el equipo regio.

Sin embargo, desde que llegó a la Liga MX y luego de su sobresaliente actuación en el Mundial de Clubes, el campeón del mundo no ha hecho nada más que demostrar que llegó a México a ganar, y a imponer su liderazgo en el vestidor.

Sergio Ramos con Rayados

¿Qué dijo Faitelson sobre Sergio Ramos?

Luego de que el nivel del central de Monterrey dejara boquiabierto a más de uno, el comunicador de TUDN aceptó su error, y se rindió ante el defensa español.

"Para aplaudir el paso de Sergio Ramos en la Liga MX... Ha venido a trabajar, a correr y a identificarse con la camiseta de Rayados. No sé cómo pudimos dudar de su asombroso profesionalismo", escribió en su cuenta de X.

Sergio Ramos, en 21 partidos jugados con la camiseta de Rayados registra ya seis goles, en 1,865 minutos disputados.

Además, es importante mencionar que el veterano de 39 años de edad fue nombrado como capitán del equipo desde el primer partido, lo que también fue muy criticado por los medios de comunicación y aficionados.

No obstante, ha demostrado que es el líder adecuado para los jugadores dirigidos por Domènec Torrent. Ya se verá si logran levantar el ansiado título de Liga MX, de momento, van en primer lugar del Apertura 2025.

Monterrey marcha como líder de la Liga MX

