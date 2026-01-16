Wesley Sneijder está en nuestro país, ya que es una de las figuras que jugará en el partido de leyendas en Monterrey, ciudad sede para el Mundial de 2026 y en esta visita habló sobre lo vivido entre su nación y México en 2014.

Aquel 29 de junio de 2014, México enfrentó a Holanda (ahora Países Bajos) en los octavos de final del Mundial de Brasil. Giovanni dos Santos se encargó de abrir el marcador con un espectacular gol que puso a soñar a la afición mexicana con el quinto partido, pero Sneijder empató con un zapatazo desde fuera del área.

Ese empate no fue lo más doloroso que pasó ese día. Ya en el minuto 90, Arjen Robben se metió con facilidad al área tricolor y fue derribado por, ocasionando un penalti a su favor, pero también regalando una de las acciones más polémicas.

Lee también: Richard Ledezma y Brian Gutiérrez podrían quedar fuera de la Selección Mexicana

¿Era o no penal para Holanda?

Después de 12 años de ese momento, Sneijder recordó lo sucedido y enfatizó en que, en efecto, no era penal, coincidiendo con millones de mexicanos.

"Cuando me encuentro a mexicanos me dicen, 'hey Sneijder, no era penal eh'. Lo sé, pero qué puedo hacer…Los amo, conocí a muchos en la última Copa del Mundo. La pasé mal, en medio de tantos mexicanos. Chicos, sé que no era penal,déjenme solo, sé lo que sientes, pero ya déjalo ir", comentó entre risas el ex del Real Madrid.