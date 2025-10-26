Saúl ‘Canelo’ Álvarez es un boxeador que divine opiniones en su propio país, mientras en el resto del mundo lo alaban como el mejor pugilista del orbe, o al menos el más popular. Un exmonarca de Lucha Libre AAA se sintió identificado, pues sus paisanos le han dado la espalda.

El gimnasio olímpico Juan de la Barrera, de la Ciudad de México, recibió una presentación más de la caravana tres veces estelar. Uno de los mayores atractivos de la noche fue la aparición de El Grande Americano, luchador de WWE que se ha vuelto parte esencial de los eventos televisados de la Triple A.

Antes de la aparición del enmascarado, el Hijo del Vikingo se encontraba realizando un promo en el centro del ring. El poblano estaba furioso por el apoyo que la gente de México le ha dado a Dominik Mysterio, quien le arrebató el Megacampeonato de Lucha Libre AAA en Worlds Collide: Las Vegas.

“¡Dominik no es mexicano!”, reclamó el excampeón mundial de Triple A. “Él no es mexicano y lo apoyan, ¡gente hipócrita! Yo sí soy mexicano y soy el mejor en todo el mundo, les duela o no. ¡Soy el Canelo de Triple A, les guste o no!”, a lo que la publico respondió con un fuerte abucheo.

"Yo soy el Canelo de AAA" 💥👊 - El Hijo del Vikingo pic.twitter.com/R6nN7ChBjj — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) October 26, 2025

“Canelo es de Guadalajara, sí; pero yo soy de un estado muy grande, muy fuerte y muy bonito. Soy de Cuautlancingo, Puebla”, lo que provocó la interrupción de El Grande Americano ante la ovación del público.

“La única cosa que tú y Canelo tienen en común es que en Las Vegas los dos la cagaron, güey”, respondió el enmascarado al Hijo del Vikingo ante la euforia de los asistentes. “Escúchame, mi chavo. Tú no estás en Puebla, no estás en Guadalajara… estás ¡en mi casa, con mi gente! Esta es la ciudad de El Grande Americano”, sentenció.