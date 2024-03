Tania Rincón se ha consolidado como una de las mejores comentaristas deportivas del país. No obstante, pese a su carisma y a que tiene miles de seguidores a lo largo del país, no puso escapar de la polémica.

Hace unos días de llevó a cabo la carrera Kardias, organizada por Televisa, donde se dio a conocer que Rincón habría hecho trampa para poder completar el recorrido, donde además presumió su medalla.

¿Cuál fue la reacción de Tania Rincón?

Luego de que se hiciera viral en redes social por su posible trampa en la carrera del fin se semana pasado en la Ciudad de México, Tania Rincón rompió el silencia y reveló los detalles de lo que sucedió realmente en la competencia.

“Por ahí anda circulando una nota que poco a poco comenzó a cobrar mucha fuerza. No estaba entendiendo de pronto los comentarios en redes sociales hasta que de pronto justo me llegó esta publicación de una seudopágina de información, donde difunden una noticia falsa completamente: La conductora Tania Rincón hizo trampa en la carrera Kardias TUDN.

“Yo no corrí 21 kilómetros, fui muy clara, fui muy honesta desde un principio. No me sentía bien físicamente y dije que iba a correr 10 kilómetros porque traía una gripa que, seguro hubiera acabado la carrera, pero no es como la quería acabar”, señaló en un video que publicó Instagram.