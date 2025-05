Andrés Vaca se ha convertido en uno de los narradores de futbol mexicano más populares del país. Gracias a su buen ritmo y entusiasmo a la hora de participar en las transmisiones de TUDN.

Sin embargo, siempre ha estado la pregunta de a qué equipo le irá este icónico cronista de Televisa. Pues en esta ocasión, habló maravillas del finalista del Clausura 2025, el América, y dio detalles sobre si apoya o no al equipo de Coapa.

¿Qué dijo Andrés Vaca sobre el América?

En una charla con Récord, Vaca expresó su idea acerca de que las Águilas son el equipo más grande de México: "Decir que América es el único grande sería una falta de respeto para algunos equipos. Pero sí creo que es el más grande. Y con diferencia"

"Es el club con más títulos de liga, el que tiene la mayor afición a nivel nacional y el que más atención genera en medios. América no solo marca la agenda deportiva: mueve la balanza del fútbol mexicano. Para bien o para mal, todos hablan del América.Y eso es algo que ningún otro equipo puede igualar hoy en día”, finalizó.

Agregó además que tener la oportunidad de narrar los juegos del América, ha sido el privilegio más grande de toda su carrera. Y que ha disfrutado de participar en la historia que está marcando el equipo de André Jardine.

Sobre el entrenador, dijo que cree que es el mejor que hay en el balompié nacional: "Está en la antesala de un tetracampeonato,e incluso si no lo ganara, ya es el técnico con más títulos en la historia de la institución".

¿Andrés Vaca apoya al América?

Ante todas las especulaciones que circulan a diario en redes sociales, sobre si el comunicador de TUDN le va o no al equipo azulcrema, por la pasión que le mete a los partidos del club, el propio Vaca se pronunció con una postura muy profesional.

“Si algo he aprendido en los últimos años es que cuando uno toma el micrófono, no puede y no debe inclinarse hacia ningún equipo”, aseveró.

