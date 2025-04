Andrés Vaca, que en la actualidad una de las voces más reconocidas de las transmisiones de TUDN y de la televisión deportiva mexicana, compartió una anécdota que marcó sus inicios en Televisa.

A sus 20 años, tras ingresar a la empresa mediante el concurso conocido como el 'Draft de voces', Vaca enfrentó un entorno competitivo lleno de envidias y grillas en los pasillos de la empresa de Emilio Azcárraga.

Según sus palabras, en su segundo partido como narrador, un compañero lo menospreció duramente, asegurándole que sería "un fracasado" y que no duraría más de un año en la televisora.

En el podcast 'Cuadro A', que comparte junto a Aldo Farías, Vaca relató cómo su primera narración, un Monterrey vs. Jaguares, resultó un desafío. Acompañado por Toño Nelly, Mario Castillejos y Roberto Gómez Junco, su inexperiencia llevó a Javier Alarcón, entonces su jefe, a tomar una decisión que afectaría su carrera.

"Me llama a su oficina y me dice: ‘Vaca, estás muy verde, te voy a mandar a narrar radio y cuando demuestres que estás listo, tedarán la oportunida de nuevo’", recordó.

Aceptó el reto con entusiasmo, pero no imaginaba el golpe que recibiría en su siguiente asignación.

¿Quién fue el compañero que llamó fracasado a Andrés Vaca?

En un partido Pumas contras Tigres en el Estadio Olímpico Universitario, Vaca narró el primer tiempo y, buscando retroalimentación, se acercó a un colega al que admiraba.

"Nunca he dicho su nombre y nunca lo voy a decir (...) Termina el primer tiempo, me quito las diademas, un guey de los 20 años y le pregunto, todavía hablándole de usted: ‘Oiga, señor, ¿Cómo sintió mi narración?’. Voltea y me dice: ‘¿Qué te puedo decir? Vas a ser un fracasado en la vida’", relató Vaca.

El compañero, cuya identidad no reveló, añadió que era "una vil copia del Perro Bermúdez" y que pronto sería despedido.

A pesar del desdén, Andrés Vaca optó por no guardar rencor hacia ese personaje. Incluso Hoy, el cronista aseguró tener una buena relación con esa persona.