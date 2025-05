La fiebre de la Champions League no solo enciende las pasiones por el futbol, sino que también pone en el centro de atención a figuras como Miroslava Montemayor, la conductora de TNT Sports.

Con su conocimiento deportivo, carisma y una creciente popularidad, Montemayor se ha consolidado como una de las favoritas del público. Su capacidad para conectar con los aficionados, tanto en televisión como en redes sociales, la ha convertido en un referente actual del periodismo deportivo, especialmente en el torneo más prestigioso de Europa.

En los últimos meses, la presencia de Miroslava ha trascendido las pantallas de TNT Sports. Sus publicaciones en redes sociales generan miles de interacciones, y su base de seguidores no para de crecer.

Cada análisis, comentario o publicación refleja su pasión por el futbol, combinada con un estilo fresco y auténtico que resuena con el público. Esta popularidad la ha llevado a ser invitada a diversos programas y podcasts, donde comparte detalles de su trayectoria y vida personal.

Miros ha participado en espacios como 'Tirando Bola' de Franco Escamilla, 'El RePortero' de Yosgart Gutiérrez y, recientemente, en 'Todos con Toño', el programa del comentarista de TUDN, Antonio de Valdés.

Fue en este último donde surgió un momento que captó la atención de los medios y los aficionados. Durante la conversación, Miroslava reflexionó sobre las diferencias entre los medios tradicionales y las plataformas digitales, destacando la libertad creativa que ofrecen las redes sociales.

"En las redes sociales tienes control sobre lo que tú quieres, el contenido que tú quieres, cuándo lo quieres subir a la plataforma, a quién quieres invitar, algo que tú puedes controlar; y en TV al final somos empleados, no dejamos de tener cierta influencia en algún tema, pero tenemos un productor, tenemos un jefe, no dejamos de depender de alguien más", comenzó diciendo Miroslava.

Además, expresó su interés por crear contenido más cercano con sus seguidores, revelando que en televisión no puede mostrar al cien por ciento su personalidad, como el uso de “groserías” que sí comparte en redes.

¿Cómo fue el momento que recibió la "oferta" de irse a Televisa?

La conductora y modelo regiomontana también abordó la incertidumbre en la industria televisiva: "Me gusta esa parte que la gente de tle empiece a explorar ese mundo de redes sociales, que a veces nos encerramos en ese tema de televisión y no sabemos qué vamos a hacer si no tenemos nada en TV. O sea, me encanta hacer lo que hago con la Champions y la Premier League, pero si ya no lo llego a tener porque alguien llega o ya no tenemos los derechos y ya no vamos a tener nada, yo digo ¿qué voy a hacer?", se preguntó la presentadora.

Fue entonces cuando Antonio de Valdés, en un tono entre broma y broma, lanzó una propuesta: “No te preocupes, nos vamos a TUDN”.

La frase desató risas entre ambos, pero Miroslava no dejó pasar el comentario y respondió: “¡Ya lo dijo Toño, eh!”.

Por ahora, Miroslava Montemayor sigue brillando en TNT Sports, donde sus comentarios sobre la Champions League y la Premier League son ampliamente seguidos por sus admiradores. ¿Llegará algún día a TUDN? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, los aficionados seguirán disfrutando de su talento en cada transmisión.